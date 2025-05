“Cruz Azul exige ganar cosas”; Vicente Sánchez ilusionado con Cruz Azul y va por todo en Concacaf y Liga MX

Cruz Azul está a un paso de la gloria y Vicente Sánchez no esconde su emoción. El técnico uruguayo se dijo ilusionado tras clasificar a la final de la Concacaf Champions Cup 2025. Reconoció el esfuerzo del equipo y pidió a la afición mantenerse cerca, pues el objetivo aún no está cumplido.

“Nosotros estamos ilusionados”, dijo convencido, mientras destacaba la conexión con la afición. “Estamos ilusionados con ese respaldo, con esa afición que va a todos lados… mucho sacrificio para apoyar al equipo. Cada día el equipo va esforzándose para poder jugar y poder ganar, así que muy contentos”, aseguró a los medios de comunicación.

El estratega celeste señaló que el equipo no se conforma con haber llegado a la final internacional. Saben que aún hay retos por enfrentar y, por eso, aprovecharán los próximos días para entrenar y planificar el duelo de cuartos de final del Clausura 2025 ante León.

“Nosotros ya mañana nos enfocaremos (en las estrategias a usar), hoy disfrutaremos, mañana ya analizaremos, nos enfocaremos en la liga y en el próximo rival (Club León)”, expresó Vicente, dejando en claro que ya piensan en la Liguilla.

Clasificar a la final era una de las metas trazadas desde inicio de año. Cruz Azul está cumpliendo con lo proyectado, pero dentro del vestidor saben que deben cerrar con títulos. El doblete es un sueño que toma fuerza y motiva al plantel.

“En el momento estoy feliz, es la exigencia del club, pelear todos los torneos, llegar a la final es de mucha felicidad y mucho agradecimiento. El respeto, la ilusión, el hambre que tienen los jugadores de ganar cosas”, dijo.

¿Cuál es la gravedad de la lesión del Gabriel ‘Toro’ Fernández?

No todo fue celebración, no todo fue alegría en la Máquina. Vicente se mostró preocupado por Gabriel ‘Toro’ Fernández, quien volvió a resentirse de la rodilla lesionada. Todavía no hay diagnóstico oficial, pero el técnico espera que no sea nada grave.

“Con respecto a Fernández, mañana (hoy) hablaremos con la parte médica, haber como está, que tanto es la gravedad... todos tenemos el deseo de que ya mañana esté mejor... e intentar ganar cosas, porque Cruz Azul eso exige, ganar cosas”, confesó.

