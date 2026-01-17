Cruz Azul enfrenta al Puebla, en el estadio Cuauhtémoc; ¿quién es el local?

Cruz Azul ya despertó y no quiere mirar atrás. La Máquina recibe al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, con la obligación clara de confirmar que el triunfo sobre Atlas no fue casualidad, sino el inicio de una ruta firme hacia el título.

El equipo celeste llega con otra cara tras el 2-0 frente a los rojinegros, resultado que alivió tensiones y encendió la confianza del plantel. Aquella victoria marcó un punto de quiebre, luego del tropiezo inicial con León.

Aunque el contexto resulte atípico, Cruz Azul vuelve a jugar como local en Puebla. El estadio Cuauhtémoc ya dejó de ser terreno ajeno y el plantel entiende que la adaptación debe reflejarse en resultados inmediatos.

En el historial reciente, La Máquina llega con ventaja. De los últimos cinco enfrentamientos con La Franja, Cruz Azul ganó tres, empató uno y sólo perdió uno. El duelo más cercano terminó con un contundente 3-0 a favor celeste.

Desde el banquillo, Nicolás Larcamón no quiere repetir viejos errores. El técnico apuesta por un once ofensivo, presión alta y circulación rápida, consciente de que la irregularidad fue uno de los grandes enemigos en torneos recientes. José Paradela y Agustín Palavecino serán su motor, ya que por ellos la distribución de juego pasará para que Gabriel Toro Fernández siga con su olfato goleador.

La diferencia de planteles obliga a algo más que sumar tres puntos. Cruz Azul necesita imponer condiciones, dominar el trámite y reflejar esa superioridad en el marcador. Ganar por lo mínimo contra la Franja ya no alcanza para tranquilizar el entorno.