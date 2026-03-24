Cruz Azul confirma su apoyo a la Selección Mexicana y desmiente que pedirá permiso especial para Liguilla

A cinco fechas del final de la temporada regular en el torneo Clausura 2026, trascendió un rumor de que Cruz Azul le iba a solicitar un permiso especial a la Federación Mexicana de Futbol para que no le "quite" jugadores convocados a Selección Mexicana durante la Liguilla; sin embargo, este martes la Máquina rompió el silencio.

En esta última convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica, el Tri contempla las presencias de Erik Lira y Carlos Rodríguez, jugadores fundamentales en el esquema de Nicolás Larcamón.

Con un mensaje en redes sociales, los cementeros despejaron dudas y dejaron en claro su apoyo al proyecto del Vasco.

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“Para CF Cruz Azul el compromiso de apoyar a la Selección Nacional de México es inquebrantable, en cualquiera de sus categorías y competencia que se dispute”, se lee en el mensaje publicado por la Máquina.

“Contrario a diversas notas difundidas recientemente, ratificamos que cualquier jugador que sea convocado por la FMF para disputar la Copa Mundial 2026, se integrará en los términos acordados previamente. Nuestro respaldo al acuerdo tomado en la Asamblea de Dueños es absoluto e irrevocable”, agregan.

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