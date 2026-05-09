Cruz Azul, a un paso de semifinales del Clausura 2026; Atlas busca la remontada en el Banorte

Cruz Azul está a sólo 90 minutos de regresar a unas semifinales de Liga MX, un escenario que en los últimos torneos se volvió habitual para el conjunto cementero. La Máquina recibirá a Atlas en el Estadio Banorte con la ventaja de un gol en el marcador global y con la ilusión de mantener vivo el sueño del Clausura 2026.

El equipo celeste llegará con el objetivo claro: liquidar la serie. Joel Huiqui confía en la capacidad de su plantel y en la personalidad que mostró durante la ida, donde Cruz Azul encontró respuestas en momentos clave.

La afición también jugará su partido. El Coloso de Santa Úrsula apunta a registrar una de las mejores entradas del torneo, impulsado por una hinchada que volvió a ilusionarse con el equipo y con la posibilidad de pelear nuevamente por el campeonato.

Christian Ebere se mantendrá como referencia ofensiva. El atacante nigeriano mostró personalidad en su primera Liguilla con Cruz Azul y confirmó que disfruta esta clase de escenarios de alta presión.

La gran incógnita para el entrenador del conjunto cementero pasa por Gabriel Toro Fernández. El delantero uruguayo evolucionó favorablemente de la distensión muscular que sufrió antes de la ida, aunque el cuerpo técnico mantiene precaución para evitar una recaída que complique el cierre de torneo.

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