Cristiano Ronaldo jugaría contra México en el estadio Azteca sólo si aceptan sus exigencias

El próximo sábado 28 de marzo México recibirá a Portugal en un partido amistoso, que marcará la reinauguración del estadio Azteca.

La Selección Mexicana se enfrentará a los lusitanos en el Coloso de Santa Úrsula, que volverá a abrir sus puertas luego de casi dos años desde que comenzó su remodelación para la Copa del Mundo de 2026.

El equipo de Javier Aguirre le hará los honores a los dirigidos por Roberto Martínez en el que significará su cuarto compromiso amistoso del año, tras sus visitas a Panamá y Bolivia y el recibimiento a Islandia.

El duelo entre mexicanos y portugueses es uno de los más esperados, por parte de la afición, de los medios de comunicación y, por su puesto, los futbolistas.

Lee También Javier Aguirre es autocrítico sobre el funcionamiento de la Selección Mexicana: “Hay cosas por corregir”

Portugal es una de las selecciones más poderosos a nivel mundial en la actualidad y es una las principales candidatas para conquistar el trofeo del Mundial.

Con figuras como Bruno Fernandes, Joao Félix, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva, Joao Neves, entre otros, la expectativa por ver a los lusitanos en el estadio Azteca es bastante grande.

Por su puesto, todos ellos son comandados por Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y uno de los dos mejores de la última época.

Lee También Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente

La presencia de CR7 en el juego contra la Selección Mexicana sigue siendo una incógnita, aunque, recientemente, se revelaron las pretensiones que tiene para acceder a ser parte de la expedición.

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Gibrán Araige, el Bicho tiene algunas condiciones para formar parte de la inauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Algunas de sus peticiones están relacionadas con “el tema de seguridad, de hospedaje y logística”, así lo reveló durante la transmisión del encuentro entre Bolivia y México,

Aunque, el insider de la Selección Mexicana aseguró que Cristiano Ronaldo sí jugará el duelo amistoso, ya que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está dispuesta a cumplir con sus caprichos. El punto es tener a una leyenda de su magnitud presente en el Azteca.

“Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido y, al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”, afirmó.