Más Información

Corea del Norte vs México: Horario y transmisión para ver partido del Mundial Sub-17 Femenil

Corea del Norte vs México: Horario y transmisión para ver partido del Mundial Sub-17 Femenil

Los Chiefs de Kansas City quieren convertirse en "el equipo del mundo"

Los Chiefs de Kansas City quieren convertirse en "el equipo del mundo"

Exjugador de Tigres fue detenido con cargos de homicidio por asesinato de dos agentes de tránsito en Culiacán

Exjugador de Tigres fue detenido con cargos de homicidio por asesinato de dos agentes de tránsito en Culiacán

Chivas vs Mazatlán: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido del Apertura 2025; HOY, sábado 18 de octubre

Chivas vs Mazatlán: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido del Apertura 2025; HOY, sábado 18 de octubre

México se mantiene encima de Estados Unidos en el ranking de la FIFA: así luce el top 20 de las mejores selecciones

México se mantiene encima de Estados Unidos en el ranking de la FIFA: así luce el top 20 de las mejores selecciones

México arranca su camino en el Mundial Sub-17 Femenil 2025 que se celebra en Marruecos, y en donde debuta enfrentando a Corea del Norte, actuales campeonas de la categoría.

La primera prueba del cuadro nacional pinta para ser un verdadero desafío, ya que enfrente tiene a la escuadra que llega como la gran favorita a refrendar su título. Sin embargo, el equipo mexicano buscará dar la campanada para comenzar su participación con el pie derecho.

Esta edición de la Copa del Mundo con límite de edad será la primera con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro cada uno. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero comparte sector con Corea del Norte, Camerún y Países Bajos.

Lee también:

Lista de convocadas para el Mundial Sub-17 Femenil

  • Porteras: Valentina Murrieta, Bárbara Del Real ,Dayana Covarrubias.
  • Defensas: Alexa Martínez, Vanessa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Emily Delgado, Leila Ávila, Fernanda Monroy.
  • Mediocampistas: Stella Barajas, Zoe Sánchez, Samantha Ruiz, Citalli Reyes, Valeria Alvarado.
  • Delanteras: Anaiya Miyazato, Ava Stack, Joselyn Solis, Valeria Vázquez, Chloe Del Real, Miranda Solis.

¿A qué hora y dónde ver el debut de México en el Mundial Sub-17 Femenil?

  • Día: sábado 18 de octubre
  • Horario: 13:00 horas del centro de México
  • Transmisión: TUDN, VIX y Fifa+

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS