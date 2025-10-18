Corea del Norte vs México: Horario y transmisión para ver partido del Mundial Sub-17 Femenil

México arranca su camino en el Mundial Sub-17 Femenil 2025 que se celebra en Marruecos, y en donde debuta enfrentando a Corea del Norte, actuales campeonas de la categoría.

La primera prueba del cuadro nacional pinta para ser un verdadero desafío, ya que enfrente tiene a la escuadra que llega como la gran favorita a refrendar su título. Sin embargo, el equipo mexicano buscará dar la campanada para comenzar su participación con el pie derecho.

Esta edición de la Copa del Mundo con límite de edad será la primera con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro cada uno. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero comparte sector con Corea del Norte, Camerún y Países Bajos.

Lista de convocadas para el Mundial Sub-17 Femenil

Porteras: Valentina Murrieta, Bárbara Del Real ,Dayana Covarrubias.

Valentina Murrieta, Bárbara Del Real ,Dayana Covarrubias. Defensas: Alexa Martínez, Vanessa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Emily Delgado, Leila Ávila, Fernanda Monroy.

Alexa Martínez, Vanessa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Emily Delgado, Leila Ávila, Fernanda Monroy. Mediocampistas: Stella Barajas, Zoe Sánchez, Samantha Ruiz, Citalli Reyes, Valeria Alvarado.

Stella Barajas, Zoe Sánchez, Samantha Ruiz, Citalli Reyes, Valeria Alvarado. Delanteras: Anaiya Miyazato, Ava Stack, Joselyn Solis, Valeria Vázquez, Chloe Del Real, Miranda Solis.

¿A qué hora y dónde ver el debut de México en el Mundial Sub-17 Femenil?