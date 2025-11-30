Conductor de ESPN se rinde ante Christian Martinoli: "Es el número 1 de México"

Las narraciones de Christian Martinoli son un sello registrado en cada transmisión de la Liga MX y de la Selección Mexicana. Millones de aficionados eligen seguir sus comentarios en TV Azteca y no sólo es un reconocimiento por parte del público general, también de parte de sus colegas, incluso de otras televisoras.

Sergio Dipp, conductor de ESPN, tuvo una entrevista con Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El RePortero', y allí se rindió en elogios ante su compañero de TV Azteca, tanto por su trabajo como por su manejo fuera del ámbito laboral.

Lee también Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

"Martinoli es mi número 1 y se lo he dicho güey. Lo admiro y lo respeto, ¿y sabes qué? desafortunadamente no hay tantísimos ejemplos de batos en esta carrera que crea que yo lleven de manera paralela y muy exitosa lo personal y lo profesional", aseguró Dipp.

"Es muy común que eres súper chingón en todos los trabajos y que normalmente tu vida personal la tuviste que descuidar... Martinoli es un gran ejemplo para mí, y lo he visto, nos hemos mandado mensajes otras tantas veces", agregó.

Finalmente, comentó "qué cabronsísimo está como comentarista o periodista, cada quien le pone el nombre que le quiera poner a su propia carrera, la verdad, otro nivel, y digan lo que digan, nadie se puede comparar con él".

Lee también José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"