Resultado: Tigres debuta con frío empate 0–0 ante Forge FC en Canadá

En Hamilton, la expectativa por ver el debut de Tigres en la Concacaf Champions Cup 2026 se congeló tan rápido como el aliento de los jugadores. La presentación del conjunto felino resultó más fría y más triste que los –2 grados que marcaba el termómetro.

El equipo dirigido por Guido Pizarro, que apostó por un cuadro cargado de figuras, jamás logró encontrar la fórmula para hacer daño a un Forge FC limitado pero disciplinado. El rival firmó un resultado histórico: su primer empate ante un equipo mexicano en el torneo, un 0–0 que la afición local celebró con intensidad.

Los primeros 45 minutos mostraron una intensidad tan baja como la sensación térmica. Ambos equipos lucieron incómodos; Tigres y Forge cometieron una gran cantidad de fallas en pases de trámite, incapaces de dar continuidad a sus ataques o de elevar el ritmo del encuentro.

Tigres buscó despertar con chispazos individuales. Juan Brunetta intentó desde media distancia y Marcelo Flores también probó suerte, pero en ambas ocasiones apareció el arquero Dimitry Bertaud para mantener su arco en calma.

Tras el descanso, Tigres mostró una versión más reconocible. Con modificaciones y un impulso renovado, el equipo regio adelantó líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia.

En su mejor momento, los universitarios encontraron en los pies de Brunetta el tanto que parecía ponerlos al frente. Sin embargo, la jugada quedó anulada tras la revisión del VAR al minuto 64 debido a un fuera de lugar.

En los minutos finales, ambos equipos optaron por esperar y evitar riesgos, dejando la definición de la serie para el partido de vuelta en el Estadio Universitario de Monterrey, donde Tigres buscará mejorar lo que mostró en su visita a Canadá.