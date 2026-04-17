Concachampions: Quedan definidos los días y los horarios de los duelos de las semifinales

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La edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf está cerca de finalizar.
Solamente, Los Angeles FC, Nashville SC, Tigres y Toluca se mantienen con vida en la Concachampions.
Definidos días y horarios de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf
IDA
- Nashville SC vs Tigres
- Fecha: Martes 28 de abril
- Hora: 19:30
- Estadio: GEODIS Park
- Los Angeles FC vs Toluca
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Hora: BMO
- Estadio: BMO
VUELTA
- Tigres UANL vs Nashville SC
- Fecha: Martes 5 de mayo
- Hora: 19:30
- Estadio: Universitario
- Toluca vs Los Angeles FC
- Fecha: Miércoles 6 de mayo
- Hora: 19:30
- Estadio: Nemesio Diez
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