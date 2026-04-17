Concachampions: Quedan definidos los días y los horarios de los duelos de las semifinales

La edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf está cerca de finalizar.

Solamente, Los Angeles FC, Nashville SC, Tigres y Toluca se mantienen con vida en la Concachampions.

Definidos días y horarios de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf

IDA

Nashville SC vs Tigres

Fecha: Martes 28 de abril

Hora: 19:30

Estadio: GEODIS Park

Los Angeles FC vs Toluca

Fecha: Miércoles 29 de abril

Hora: BMO

Estadio: BMO

VUELTA

Tigres UANL vs Nashville SC

Fecha: Martes 5 de mayo

Hora: 19:30

Estadio: Universitario