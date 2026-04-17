Concachampions: Quedan definidos los días y los horarios de los duelos de las semifinales

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La edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf está cerca de finalizar.

Solamente, Los Angeles FC, Nashville SC, Tigres y Toluca se mantienen con vida en la Concachampions.

Definidos días y horarios de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf

IDA

  • Nashville SC vs Tigres
  • Fecha: Martes 28 de abril
  • Hora: 19:30
  • Estadio: GEODIS Park

  • Los Angeles FC vs Toluca
  • Fecha: Miércoles 29 de abril
  • Hora: BMO
  • Estadio: BMO

VUELTA

  • Tigres UANL vs Nashville SC
  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Hora: 19:30
  • Estadio: Universitario

  • Toluca vs Los Angeles FC
  • Fecha: Miércoles 6 de mayo
  • Hora: 19:30
  • Estadio: Nemesio Diez

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