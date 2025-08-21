Como por arte de magia; Jacqueline Ovalle pasó de viajar horas en autobús para jugar futbol a ser el fichaje más caro en la historia

La ciudad de Aguascalientes vio nacer un 19 de octubre de 1999 a quien un cuarto de siglo más tarde se convertiría en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil. Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz, de apodo “La Maga”, ya es una futbolista histórica y el techo es inmenso con tan solo 25 años.

Ovalle hizo su debut en 2017, año en el que alcanzó la mayoría de edad. Tigres fue el club que le dio a la oportunidad a la hidrocálida de convertirse en futbolista profesional a la par del nacimiento de la Liga MX Femenil.

La historia de ‘La Maga’ se ha escrito a la par del circuito profesional femenil en México. Sus cinco títulos de Liga la abalan como una de las máximas ganadoras en la historia del futbol mexicano. Con dicho palmarés, el Orlando Pride de la North American Women’s League volteó a ver a Ovalle y premiaron su talento convirtiéndola en el fichaje más caro en la historia del futbol de mujeres.

De viajar nueve horas en camión para sus participaciones con selecciones menores a estar en boca de todo el mundo, Ovalle se ha ganado el reconocimiento que cada centavo del millón y medio de dólares que pagó el club estadounidense pagó por sus servicios.

Ovalle, a diferencia de los futbolistas varones en México, se dio el lujo de rechazar a clubes de la élite europea como lo son el Real Madrid y el Barcelona. Puede pasar un siglo y hasta dos para que veamos a un hombre mexicano decirle “no” a clubes de esta talla. Mientras la selección varonil de futbol carece de referentes en la élite mundial, ‘La Maga’ está hoy por encima de todo su gremio.

Estudiante de administración deportiva, la joven de 25 años ahora compartirá vestidor con la mujer a quien creció idolatrando: la brasileña Marta. El incentivo de compartir balón con la deportista que inspiró su carrera profesional fue más grande que el de convertirse en la mejor pagada del futbol mexicano.