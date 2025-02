Comentaristas de Televisa explotan contra la Comisión de Árbitros; "Regrabaron los audios"

Toluca y Guadalajara se enfrentaron la noche del sábado en la cancha del estadio Nemesio Diez, un juego cerrado que terminó con triunfo agónico de (2-1) para los escarlatas.

Teniendo durante el partido una acción polémica y que requirió la intervención del VAR, mismo que luego de una revisión decidió anular un gol al equipo tapatío que había sido marcado por Alan Pulido.

Tras lo ocurrido y la polémica que desató la jugada en redes sociales, por un aparente error en la decisión, la Comisión de Árbitros decidió compartir este lunes los audios de lo ocurrido, ratificando la decisión de los árbitros de campo.

Audios del #VARLigaMX I Jornada 7 @TolucaFC vs. @Chivas



Te compartimos los audios y videos de la jugada en la que se anula el gol del Guadalajara por fuera de lugar, en los que el VAR ratifica la decisión inicial de los árbitros de campo.

Imágenes que fueron analizadas por varios comentaristas de Televisa, quienes en el programa Línea de 4 aseguraron ver y escuchar varias fallas, tomando como referencia la primera imagen transmitida por su señal.

Durante el debate, Marc Crosas compartió su opinión y estableció importantes diferencias entre los audios pasados y el compartido, poniendo en duda su veracidad.

"No están aceptando un error que cometieron tirando una línea roja que se inventaron y la pusieron en la cabeza de Alan Pulido en lugar del pie. Están tratando de darle la vuelta y no lo podemos asegurar pero todo lo que nos arroja es que han regrabado los audios".

Siendo apoyado por Marco Cancino, quien contó que existen rumores de que se cortan audios para evitar comentarios negativos.

"Yo tengo la misma sospecha honestamente, no me consta. En otros casos me han contado que para justificar ciertas cosas en los audios del VAR lo cortan", finalizó.