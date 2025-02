Luis García lanza advertencia a TV Azteca por regreso de DeporTV sin José Ramón Fernández; "No lo manden al carajo"

DeporTV, uno de los programas más importantes en la televisión deportiva mexicana volvió este 2025 a las pantallas de TV Azteca.

Espacio fundado y conducido por José Ramón Fernández, histórico periodista mexicano que desde 1974 cambió la forma de ver el deporte por la televisión.

Siendo rodeado por un gran equipo de exjugadores y comunicadores como Raúl Orvañanos, Alejandro Lara, David Faitelson, Emilio Fernando Alonso, André Marín, Antonio Rosique y exjugadores como Rafael Puente, Roberto Gómez Junco, quienes todas las noches se reunían para compartir sus puntos de vista sobre el mundo del deporte.

Dejando tras su emisión de regreso este lunes, una importante advertencia por parte Luis García, quien formó parte del equipo original junto a Fernández, y quien pidió a los productores y conductores no arruinar su historia.

"Me da muchísimo gusto, estoy harto feliz del regreso de DeporTV. Un programa mítico encabezado por el buen José Ramón Fernández y espero que la producción y los conductores no lo manden al carajo, no detrocen un nombre fascinante", mencionó ante de hablar de la Liga MX.

Luis García en múltiples ocasiones ha compartido su admiración por José Ramón Fernández, hombre al que considera su maestro y con el que compartió una etapa importante en la televisora antes de su salida en 2006 para llegar a ESPN.

Luego de trabajar juntos, ambos han seguido manteniendo su relación de amistad, y trabajando en eventos como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos en programas especiales junto a Christian Martinoli y David Faitelson.

