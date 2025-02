Leyenda de Chivas revela fórmula del éxito para el equipo rojiblanco; "Debe contratar extranjeros"

Chivas desde hace varios torneos ha perdido protagonismo en la Liga MX, situación que junto al éxito de su mayor rival el Club América, que es tricampeón del futbol mexicano genera preocupación en su afición.

Emoción que comparten varias leyendas del Guadalajara, quienes desde diferentes escenarios no están contentos con la forma en la que el equipo se encuentra.

Uno de ellos es Joel ‘Tiburón’ Sánchez, emblemático defensor del equipo, quien durante una conversación con Ricardo La Volpe, reveló la fórmula para ayudar al equipo ante la crisis que vive.

Sánchez, quien fue capitán de la institución rojiblanca, aseguró que la solución es contratar futbolistas extranjeros, una opción que incluso le compartió en el pasado a Jorge Vergara.

"En algún momento propuse en Chivas que compraran extranjeros. Estaba el señor Vergara todavía y casi me corre. Le expliqué que comprara para Puebla, San Luis, Querétaro y los pusiera a jugar y así tenerlos de moneda de cambio para agarrar a las figuras mexicanas que sobresalen, pero me dijeron que no", mencionó entre risas.

Chivas en el Clausura 2025 de la Liga MX

Luego de la dolorosa derrota de Guadalajara ante Toluca, el equipo de Óscar García Junyent tendrá una semana llena de actividad, en la que buscará recuperar unidades y la confianza de la afición.

Enfrentado el próximo sábado a Pachuca, equipo que llegará motivado tras vencer a Pumas.

En el Clausura 2025, el equipo tapatío suma un total de ocho unidades, tras siete partidos de la campaña que lo tienen instalados en el onceavo puesto de la tabla general.