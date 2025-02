La vez que Paquita la del Barrio menospreció a Lionel Messi; "No sé quién sea ese"

La música mexicana recibió este 17 de febrero una triste noticia, al confirmarse el sensible fallecimiento de la cantante Paquita la del Barrio, quien luego de varios meses complicados de salud perdió la vida a la edad de 77 años.

Una noticia que de inmediato causó tristeza en sus seguidores, quienes mediante redes sociales recordaron sus éxitos musicales y su particular estilo de hablar de varios personajes de la farándula y el mundo del deporte.

Siendo uno de ellos Lionel Messi, histórico jugador de la Selección de Argentina que en algún momento fue ninguneado por la interprete nacida en Veracruz, quien en una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, compartió no conocerlo.

“No sé quién es ese”, mencionó provocando la sorpresa de los conductores, quienes le contaron un poco sobre el recorrido del campeón del mundo en Qatar 2022, recibiendo de nueva cuenta el rechazo de la cantante: “No, y qué bueno, lo felicito”.

En ese mismo espacio Paquita la del Barrio, lanzó un mensaje a los aficionados al futbol y estableció que no era fanática del deporte, ya que eso no le daba de comer y prefería trabajar para ganar dinero.

“No, yo no. Eso no me da de comer, la gente es bien bruta, dejan de comer por ir a ver futbol, pero yo no”, finalizó.