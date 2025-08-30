Colleen, esposa de Aaron Ramsey, quedó sorprendida con la comida mexicana; "¿Qué es esto?"

Más Información

Finalmente, después de varias semanas de espera, el futbolista galés debutó con la camiseta de Pumas la jornada pasada en el empate contra el Puebla y ahora se perfila para empezar a sumar más minutos en el equipo y seguir su adaptación en el país, misma que incluye actividades fuera de las canchas. Su esposa, Colleen Ramsey, compartió en redes sociales cómo recorrió los mercados de comida mexicana y quedó fascinada.

A través de imágenes en redes sociales, Colleen buscó apoyo en sus seguidores mexicanos para que le expliquen qué eran algunos de los productos con los que se encontró en México y que no existen en Gales, su país de origen.

Es importante destacar que la esposa de Ramsey es autora de libros y protagonista de programas de comida como "Bywyd a Bwyd: Disfrutando la vida a través de la comida".

Una de las mejores formas de conocer a un país es a través de sus comidas y mercados, y eso es exactamente lo que hizo Colleen. Sin embargo, se sorprendió con algunos productos como el chayote con espinas o el huitlacoche, al grado de subir una foto y preguntar: "¿qué es esto?".

"Hoy fui una niña en una tienda de dulces disfrutando las calles hermosas y mercados de la Ciudad de México", publicó al final de sus historias en Instagram.

La pareja de Ramsey se dio un paseo por Coyoacán, una de las zonas más pintorescas y tradicionales del país, y en sus publicaciones recibió miles de comentarios de mexicanos dándole la bienvenida.

