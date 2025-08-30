Colleen, esposa de Aaron Ramsey, quedó sorprendida con la comida mexicana; "¿Qué es esto?"

Más Información
Finalmente, después de varias semanas de espera, el futbolista galés Aaron Ramsey debutó con la camiseta de Pumas la jornada pasada en el empate contra el Puebla y ahora se perfila para empezar a sumar más minutos en el equipo y seguir su adaptación en el país, misma que incluye actividades fuera de las canchas. Su esposa, Colleen Ramsey, compartió en redes sociales cómo recorrió los mercados de comida mexicana y quedó fascinada.
A través de imágenes en redes sociales, Colleen buscó apoyo en sus seguidores mexicanos para que le expliquen qué eran algunos de los productos con los que se encontró en México y que no existen en Gales, su país de origen.
Es importante destacar que la esposa de Ramsey es autora de libros y protagonista de programas de comida como "Bywyd a Bwyd: Disfrutando la vida a través de la comida".
Una de las mejores formas de conocer a un país es a través de sus comidas y mercados, y eso es exactamente lo que hizo Colleen. Sin embargo, se sorprendió con algunos productos como el chayote con espinas o el huitlacoche, al grado de subir una foto y preguntar: "¿qué es esto?".
"Hoy fui una niña en una tienda de dulces disfrutando las calles hermosas y mercados de la Ciudad de México", publicó al final de sus historias en Instagram.
La pareja de Ramsey se dio un paseo por Coyoacán, una de las zonas más pintorescas y tradicionales del país, y en sus publicaciones recibió miles de comentarios de mexicanos dándole la bienvenida.
