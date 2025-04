Clavadistas podrán utilizar la bandera de México en la Copa del Mundo de Guadalajara; se creó la Federación Mexicana de Clavados

Después de una asamblea celebrada en Guadalajara, Jalisco y avalada por World Aquatics, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional del Deporte anunció que se ha constituido la Federación Mexicana de Clavados.

Esta nueva federación estará conformada por exdeportistas que brillaron en este deporte, como Fernando Platas, Adriana Jiménez, Alejandra Orozco, Osmar Olvera, Jahir Ocampo, Jorge Carrión y Eduardo Rueda.

“Hoy es un día histórico para los deportes acuáticos en México, especialmente para los clavados, que es la disciplina que más alegrías le ha dado a nuestro país. A partir de hoy, nuestros clavadistas podrán portar con orgullo su uniforme, ver nuestra bandera y escuchar nuestro himno en el podio. Comienza una nueva era”, expresó Rommel Pacheco, al finalizar la Asamblea.

PORTARÁN LOS COLORES NACIONALES

Con la conformación de esta nueva Federación Mexicana de Clavados, los deportistas que participarán en el Campeonato Mundial que se celebrará a partir de mañana en Guadalajara, podrán vestir los colores del equipo mexicano, y se podrá ondear la bandera y escuchar el Himno Nacional cuando se gane una medalla.

Los clavadistas mexicanos que competirán en este evento son:

Gabriela Agúndez.

Kevin Berlín.

Juan Manuel Celaya,

Mia Zazil Cueva.

Suri Zoe Cueva.

Lía Yatzil Cueva.

Alejandra Estudillo.

Osmar Olvera.

Emilio Treviño.

David Gabriel Vázquez.

Randal Willars.

Kenny Zamudio.

De entrada, los clavadistas mexicanos fueron registrados en el Campeonato Mundial con una bandera neutral, debido a los conflictos persistentes entre la antigua Federación Mexicana de Natación y el Comité Estabilizador que se creó cuando su dirigente Kiril Todorov fue acusado de malversación de fondos.

Debido a que el Comité no estaba reconocido por World Aquatics, los mexicanos no podían portar los colores nacionales, mas esto, con la nueva federación, ya no será así.