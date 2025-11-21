La Fórmula 1 está en su recta final de la temporada 2025, y este fin de semana se corre el Gran Premio de Las Vegas, el cual es visto como uno de los más espectaculares y populares de la campaña por la ciudad en la que se corre y los famosos que deambulan en el circuito callejero.

Con el Campeonato de Pilotos en juego, esta fecha de la categoría reina tiene mucho más sabor de lo normal. Lando Norris llega como líder de la clasificación, seguido por su compañero Oscar Piastri y en la pelea también está Max Verstappen.

Norris se coloca en la punta con 390 unidades, a 24 puntos de distancia aparece Piastri y con 341 está el cuatro veces campeón del mundo, quien busca la hazaña de robarle el título a los pilotos de McLaren, algo que luce complicado.

A diferencia de otras fechas, la clasificación del GP de Las Vegas será este viernes, cuando suele ser en sábado, pero la diferencia de horarios "recorrió" los días para el resto del mundo.

McLaren, Ferrari y Mercedes han tenido buena participación durante las prácticas libres en el circuito urbano de la ciudad del pecado. La clasificación luce para ser una pelea cerrada por la pole position, donde Lando Norris quiere quedarse con ella para seguir acercándose a su primer campeonato del mundo.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la clasificación del GP de Las Vegas?