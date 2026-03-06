Clásico Mundial 2026: Horario y canales para ver EN VIVO el debut de la Selección Mexicana de Beisbol, HOY, viernes 6 de marzo

Con el antecedente de un histórico Clásico Mundial de Beisbol en 2023, la Selección Mexicana se presenta en esta edición, este viernes frente a su similar de Gran Bretaña.

México obtuvo un tercer lugar en la anterior justa mundialista y para este año quiere confirmar el crecimiento del beisbol tricolor. Para el manager Benjamín Gil, su equipo tiene los argumentos para hacer historia.

Hoy, la Selección Mexicana de Beisbol iniciará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el Daikin Park, de Houston, Texas.

En 2023, la novena tricolor consiguió un histórico tercer lugar, luego de caer en Semifinales frente a la Selección de Japón de Shohei Ohtani, en un dramático partidos que se definió hasta los últimos innings.

México comparte grupo con Brasil (8 de marzo), Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo) y, en caso de avanzar a los Cuartos de Final, la competencia mudará a Miami.

Por México el abridor será el tijuanense Javier Assad y lo acompañarán Jarrón Durán Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez, Nacho Álvarez Jr, Nick González, Alek Thomas y Joey Ortiz.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Gran Bretaña?

Aquí te contamos los detalles sobre el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El encuentro podrá verse en televisión abierta.