Donald Trump lanza advertencia a Irán; le recomienda no acudir al Mundial de 2026

Sheinbaum descarta suspensión del Mundial 2026; afirma que FIFA mantiene actividades con normalidad

Cincinnati vs Tigres: Horario y canales para ver la Concacaf Champions Cup; HOY, jueves 12 de marzo

Resultado: San Diego sorprende a Toluca y toma ventaja en la Copa de Campeones

Marcel Ruiz se lesiona con Toluca y enciende alarmas en la Selección Mexicana

Este jueves, la ciudad de recibirá al balompié mexicano. Los Tigres del estratega Guido Pizarro disputarán el primer capítulo de los Octavos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El objetivo de la escuadra regiomontana será tomar ventaja en el TQL Stadium, hogar del Cincinnati FC. Un reto que no será fácil, ya que —en palabras del propio director técnico— la Major League Soccer (MLS) llegó a un nivel en el que, por momentos, supera a la Liga MX.

“Yo ya hace tiempo lo vengo diciendo: la MLS se ha emparejado mucho y por momentos hay equipos que han superado a equipos de nuestra liga. Son dos ligas muy parejas”, sentenció en conferencia de prensa.

Los felinos llegarán a este encuentro sin el mediocampista Fernando Gorriarán, ya que todavía no se recupera de las molestias físicas que ha presentado en los últimos días. Un golpe anímico al que, de acuerdo a reportes de TUDN, se le suma que el conjunto mexicano vivió complicaciones en su vuelo a la ciudad de Cincinnati por culpa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto, debido a que el espacio aéreo estuvo restringido por la visita del mandatario. La situación le restaría tiempo a Tigres, dejándole solo unas horas para acoplarse a las circunstancias de la ciudad estadounidense.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido de ida, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Diego Lainez con Tigres, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Tigres en la Copa de Campeones de la Concacaf?

Jueves, 12 de marzo

  • FC Cincinnati vs Tigres | Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX+.

Tigres venció a Monterrey en el Clásico Regio con agónica anotación de André-Pierre Gignac / FOTO: Imago7
