Christian Martinoli y su emotiva narración tras el título de Toluca

Los Diablos Rojos de Toluca derrotaron en una gran final de la Liga MX a Tigres, un juego lleno de emociones que terminó con el campeonato escarlata tras una agonizante tanda de penaltis.

El trofeo número doce del equipo rojo llegó de los pies de su máxima estrella, Alexis Vega, quien, pese a no estar en la mejor forma física, tomó el balón y sentenció la gran noche de su equipo, que se convirtió en bicampeón del futbol mexicano.

Las emociones del juego en el Estadio Nemesio Díez fueron transmitidas a los hogares mexicanos mediante la señal de TV Azteca, canal que contó con la narración de Christian Martinoli, aficionado del club, quien vivió de forma intensa cada minuto.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver a Martinoli celebrar el título de Toluca, lo que sorprendió a sus compañeros Luis García y Jorge Campos, quienes ante el relato no dudaron en disfrutar del momento.

Las palabras de Martinoli, de felicitación para los pingos y de reconocimiento a Tigres por la gran campaña, de inmediato aparecieron en las redes sociales, plataformas en las que los televidentes lo catalogaron como el mejor narrador del país.