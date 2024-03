Christian Martinoli revienta a la Liga MX: “El problema es la producción de talento”

La Selección Mexicana enfrenta esta semana a la escuadra de Panamá en la semifinal de la Nations League de Concacaf, hecho que desencadenó que el periodista Christian Martinoli criticara al futbol mexicano porque no existe una competencia interna que genere un mejor actuar de los jugadores en la cancha.

“El gravísimo problema que tiene el futbol mexicano, y no estamos encontrando el hilo, es la construcción de talento”, comentó el narrador en el programa ‘En Caliente’.

Lee también José Ramón Fernández contrataca y responde a David Faitelson: "Qué vergüenza"

Martinoli destacó que en México sí hay jugadores con capacidad de triunfar, sin embargo, se quedan estancados “por el sistema” que no les da la oportunidad en el profesionalismo.

“No tenemos una capacidad suficiente para poder desarrollar que los equipos sub 15, sub 16, sub 17, que les va bien en sus torneos internacionales desde hace 15 años a la fecha, no tenemos la capacidad de encontrar que ese jugador de 16 años que termina siendo muy competitivo e incluso ganador pueda dar el paso al profesionalismo contundente y que pueda desarrollar su calidad al nivel sin límite de edad, que por consecuencia nos daría mucho más cantidad de opciones”, afirmó Christian.

El polémico narrador puntualizo que esto provoca que exista zona de confort en el futbolista mexicano que convocatoria tras convocatoria aparece en la lista para partidos con la Selección Mexicana.

“Y no tener la hamaca que voy por 27 mundiales, voy por 7 mundiales, 3 mundiales, no tengo competencia de nadie. El maldito sistema no provoca que haya otro futbolista medianamente digno que le ponga nervio al wey para que se baje de la hamaca y se ponga a jugar”, sentenció Christian Martinoli.

"El gravísimo problema del futbol mexicano, y no estamos inventando el hilo negro, es la producción de talento" #EnCaliente🔥



🔴EN VIVO: https://t.co/eLmIdlOqmC pic.twitter.com/oJ9ujycp3B — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2024

Lee también David Faitelson explota contra José Ramón Fernández: "Las neuronas también se cansan"