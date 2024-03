José Ramón Fernández contrataca y responde a David Faitelson: "Qué vergüenza"

En las últimas horas publicaciones hechas por David Faitelson y José Ramón Fernández han mostrado que la relación entre estos dos personajes del periodismo deportivo mexicano se encuentra fracturada, luego de que el primero mencionado saliera de ESPN para unirse a las filas de Televisa.

Todo se revivió luego de que 'Joserra' lanzara el siguiente mensaje en su cuenta de X:

"Ganar, ganar, ganar!” Esa fue la orden del mando americanista… Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del America y enfatizando los errores de las Chivas. El problema es otro, Chivas tiene en su escritorio una SÚPER OFERTA por derechos de TV de Amazon Prime, igual que Tigres, y eso molesta a “Chapultepec 18".

Lee también David Faitelson explota contra José Ramón Fernández: "Las neuronas también se cansan"

Después, Faitelson, quien estuvo el sábado pasado en el Estadio Akron para el Clásico Nacional de la Liga MX, que terminó empatado 0-0, escribió:

"Por cierto, y para que quede bien claro: A mi nadie me ha ordenado aquí ¨pegarle¨ a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN. Las criticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística. Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una ¨salita de prensa¨ que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan…".

José Ramón Fernández ha vuelto a responder a David Faitelson

Aunque no lo hacen directamente, José Ramón Fernández lanzó su respuesta luego de la publicación antes mencionada de David Faitelson.

Fernández, quien desde hace muchos años trabaja para ESPN, redactó lo siguiente:

"Problemas de neuronas cansadas… “dignidad, credibilidad, preparación, honestidad, lealtad, humildad, congruencia, gratitud, educación e inteligencia” Qué vergüenza pasar a la historia y ser recordado por la falta de todo esto…".

José Ramón Fernández contrataca y responde en X a David Faitelson - Foto: Captura de pantalla