Chiefs vs Jaguars: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido de la Semana 5 de la NFL

La Semana 5 de la NFL trae consigo un interesante choque para el Monday Night Football, donde los Kansas City Chiefs se miden ante los Jacksonville Jaguars en el EverBank Stadium donde se espera saquen chispas.

Con un récord de 2-2, el equipo de Arrowhead busca su tercera victoria de la temporada para sacudir este turbulento inicio de campaña que han tenido.

Patrick Mahomes y compañía comienzan a recuperar el nivel que sus aficionados quieren ver. El triunfo sería fundamental para los Chiefs, ya que de esa forma estarían evitando rezagarse y ampliando su posibilidad de mejorar su panorama para este 2025.

Lee también: Gabriel Milito es autocrítico y acepta que Chivas aún tiene que mejorar para pensar en clasificar a Liguilla

Made it to The Bank. pic.twitter.com/TgMVQIsk1k — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 6, 2025

Sin embargo, el triunfo no luce tan sencillo de conseguir, pues delante de ellos están los Jaguars que cuentan con una marca de 3-1, su única derrota sucedió hace dos juegos rente a los Cincinnati Bengals.

El equipo comandado por Trevor Lawrence llega a este partido después de vencer 26-21 a los San Francisco 49ers en un apretado duelo. Los de Jacksonville quieren seguir coleccionando victorias para poder mantenerse como uno de las mejores franquicias hasta el momento.

Lee también: Mundial Sub-20: ¿Cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

¿A qué hora y dónde ver Chiefs vs Jaguars en el Monday Night Football de NFL?