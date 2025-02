Después de convertirse en objeto de críticas por "presumir" el trofeo que su equipo, Olimpo United, consiguió en la Kings League, Javier Hernández decidió romper el silencio y tomar postura respecto a la situación actual de Chivas en el balompié mexicano: su lealtad está con el "Rebaño Sagrado".

"Chicharito" se "enganchó" con un seguidor que cuestionó la ausencia de resultados por parte de los rojiblancos, asegurando que "por eso Chivas está como está". Y es que, entre los señalamientos que recibió el futbolista, destacó que su atención "está más" en la Kings League que en la Liga MX.

"De verdad, creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso, que me quita un minuto, o menos, postearlo; que al club que más amo, que es Chivas. Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos, no significa que no estoy totalmente entregado a este club . Lo estoy", contestó el delantero.

Las palabras de Javier Hernánez surgieron después de que, en el Día del Amor y la Amistad, la Kings League compartiera una fotografía de él —en una cama— descansando con el trofeo que consiguió el Olimpo United, bajo la leyenda de "Así duerme el campeón un 14 de febrero".

"Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es sólo un 1% de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo". finalizó Hernández.

¿A qué hora y por dónde ver el próximo partido de Chivas?

Después de romper su sequía de goles —ya que anotó en el reciente partido ante Cibao en la Copa de Campeones de la Concacaf— "Chicharito" Hernández y Chivas verán acción en la Jornada 7 del Clausura 2025 ante los "Diablos Rojos" de Toluca.

Sábado, 15 de febrero

Toluca vs Chivas | 21:10 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Javier Hernández en festejo - Foto: Imago7