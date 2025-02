A las "Águilas" del América no les falta humildad. Así lo aseguró el estratega brasileño, André Jardine, después del tropiezo (2-3) que los azulcremas vivieron ante los "Rayos" de Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes; su nuevo hogar, al menos, momentáneamente.

Después de que la escuadra de Nicolás Larcamón rompiera con el invicto del América, Jardine reconoció que —si bien le dolió la derrota— esto no significa que perdieron por "pecar" de soberbios, especialmente considerando su condición de tricampeones en la Liga MX.

"Humildad nunca le va faltar a este grupo. Es el valor más fuerte que practicamos . No hay día que no se hable de humildad en un grupo de jugadores que quiere hacer historia es importante. Esta dosis de humildad de que el rival te va a superar, de perder un partido que no queríamos. Así es el futbol. Es muy importante la humildad. Cuando perdemos aseguro que no es la explicación de la humildad. Podemos pecar por orden, desatención, errores, pero falta de humildad es difícil ", aseguró en conferencia de prensa.

Pese a que Álvaro Fidalgo anotó un doblete que bien pudo darle la victoria al América, los "Rayos" se las ingeniaron para darle la vuelta al marcador; en el último momento del partido, Kevin Rosero consiguió el tanto que rompió el invicto de las "Águilas".

Aun así, André Jardine confía en que se levantaran de este tropiezo para darle la vuelta a sus errores y que estos mismos no se repitan en los momentos definitivos del Clausura 2025.

"Duele un poco. No nos gusta perder. Es tener equilibro, tranquilidad. A veces tienes que buscar puntos a mejorar. No todo está mal, el torneo te permite esto . Acumulamos el margen para un partido que no nos sale como el de Necaxa", finalizó el DT.

América dejó escapar su sorprendente invicto con Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes / FOTO: Imago7

¿Cuándo será el próximo partido de América en el Clausura 2025?

Miércoles, 19 de febrero

América vs León | 19:00 (tiempo del centro de México) | Jornada 9 | Transmisión por la señal de TUDN y ViX Premium.

