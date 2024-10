Chicharito Hernández responde a las críticas: “Soy el villano en una historia mal contada”

Javier ‘Chicharito’ Hernández es un elemento criticado en la Liga MX por su falta de rendimiento con Chivas, las lesiones han sido constantes en su periodo con el Guadalajara por lo que existen comentarios negativos de su fichaje y ya respondió ante esto.

Hernández señaló en un stream de Kick que es el “villano en una historia mal contada” y que la prensa deportiva siempre tiene la razón, respecto a todo lo que se dice sobre su presencia en el club rojiblanco.

“No me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y no sé nada de futbol, acuérdense, soy odioso, o sea, soy un asco”, comentó el exjugador del Real Madrid y el Manchester United.

Hernández Balcázar aceptó que deportivamente no atraviesa su mejor momento, pero en colectivo el club tiene resultados importantes.

“Sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo, llegamos a una semifinal, Chivas, llevo una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien, pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar, soy el villano en una historia mal contada”, expresó en la transmisión.

Chicharito descartó que estas situaciones que vive por la lesión y la poca efectividad marque el inicio de su retiro del futbol profesional.

“No es el fin de mi carrera, ni el fin de la historia, pero imaginémonos, no cosas chingonas, imaginémonos al revés, imagínate que no hago ya ningún gol más que Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar”, sentenció Hernández.

