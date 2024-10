La fuerte revelación de Hugo Sánchez sobre Jorge Vergara y la Selección Mexicana

💥 "JORGE VERGARA QUERÍA QUE NO LLAMARA A OSWALDO SÁNCHEZ, AL BOFO BAUTISTA Y A CUAUHTÉMOC BLANCO"



💥 "NO SE SI ESO ME COSTÓ LA CHAMBA"



¡Qué revelación de Hugo Sánchez! 🔥 pic.twitter.com/4A5eOq8hzS