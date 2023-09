Checo Pérez tras el campeonato de Red Bull: No fue un buen día tan bueno para mí

Para nada fue el mejor día de Checo Pérez en la Fórmula 1.

Pese a que hubo sábados no tan gratos para el mexicano, hacía mucho tiempo que no tenía un domingo con tan mal sabor de boca y es que desde la largada las cosas no salieron en lo absoluto con el RB19 del tapatío.

"Tuvimos una mala arrancada, desde que solté el clutch comencé a patinar, creo que los neumáticos se enfriaron bastante. Calculamos mal la temperatura y no tuve nada de tracción", contó el de Guadalajara a la prensa en el corralito.

"En la primera curva Sainz y Hamilton me hicieron sándwich, me quedé en medio; tenía el auto dañado y era muy difícil seguir al resto en las curvas rápidas, sabía que había que intentarlo en la lenta", apuntó el 11.

Después charló del choque con el Haas de Kevin Magnussen: "No tuve más espacio que tocar a Magnussen, fue totalmente mi culpa, por eso volví a cumplir con la penalización", destacó.

Pérez habló del campeonato de Red Bull, el sexto de su historia y el segundo consecutivo: "Es un buen día para el equipo, no tan bueno para mí, pero buen día para consolidar el campeonato de constructores".