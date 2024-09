Checo Pérez sigue una estricta dieta previo a cada carrera de Fórmula 1; conoce que incluye

Seguramente la gran pregunta que se hacen los aficionados de la Fórmula 1 y sobre todo los de Checo Pérez, es: ¿Qué come el piloto mexicano previo a un fin de semana de carrera?

Esto ha sido resuelto por José Canales, 'Jo', el prepador físico de Pérez Mendoza y exfutbolista profesional.

En charla con ESPN, Canales reveló cómo es la dieta que lleva el 11 de la parrilla en la máxima categoría del automovilismo.

"En el día a día, no (lleva) un régimen de qué comes el lunes, qué comes el martes, pero sí tiene una idea muy clara de cómo alimentarse en la semana y de eso se encargan en casa, no es algo súper puntual de describir cada comida, pero con una conciencia muy clara", contó.

Lee también Checo Pérez elogia a Franco Colapinto y el argentino responde: "Lo quiero mucho, es un capo"

'Jo' señaló que fuera de la pista, Sergio "sabe en qué peso le conviene estar, ya tiene muy claro dónde debe de estar parado".

Para la semana de carrera, este tema toma más relevancia.

"Desde el jueves tenemos algo muy planteado cómo son sus alimentos de todos los días, hay algunos en los que tenemos una o dos opciones, pero ya tenemos muy claro de jueves a domingo y los horarios", contó el preparador físico del tapatío. "(Son) tres alimentos, más un snack o tal vez dos; pero en general serían tres (comidas) más un snack", añadió.

FOTO: INSTAGRAM @JOCANAMX

¿Cómo manejan la dieta y qué comidas tiene Checo Pérez en semana de carrera?

El control de los alimentos y conocer qué sí y qué no es fundamental para que Checo Pérez no tenga problemas sobre esto a la hora de subir al monoplaza y entrar a la pista.

Esto hace que un chef se encargue de los alimentos para el mexicano en donde sea que esté compitiendo.

"(Se hace un) pedido al chef, cada fin de semana. En parte es platicar con el chef, revisar qué alimentos van y así tenerlos en tiempo y forma".

Además, "Tratamos de evitar irritantes, mariscos crudos, cualquier cosa que pudiera causarle una malestar estomacal y que eso pudiera afectar el fin de semana. Hay que evitar cualquier riesgo y tratar de comer lo más blando y amigable posible y de ahí los nutrientes que necesita para tener la mayor cantidad de energía en el coche", enfatizó Canales.

Lo que casi siempre incluye la dieta del tapatío es pasta. "Es prácticamente todos lso días. Siempre hay una porción de pasta por ahí casi siempre con pollo, hay algunas veces que puede cambiar alguna opción ligeramente".

A esto se añade proteína y carbohidratos: "(Tiene) Recovery shake batido, que tiene proteína y carbohidratos. Son los más importantes y a los que siempre vamos. Después del coche, después de la segunda sesión del día, vamos por ese recovery shake y nada más, ahí es cuando lo toma".

Para los domingos de carrera, "la comida comida previa es tres o cuatro horas antes".

Y si te has preguntado qué hay en la botella que suele llevar Pérez durante los Grandes Premios, Canales confesó que es agua y bebidas deportivas.