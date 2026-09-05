El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá decimoséptimo este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que cree que hicieron un buen trabajo con todo lo que" tenían este sábado.

"En líneas generales, creo que hicimos un buen trabajo con todo lo que teíamos hoy", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta un total de seis triunfos y 39 podios en la categoría reina.

"Tenemos un buen ritmo de carrera y eso es lo más importante con miras a mañana para seguir avanzando un poco más; que será nuestro principal objetivo", manifestó el bravo piloto tapatío, que ha subido dos veces al podio en Monza: fue segundo en 2012, cuando pilotaba en Sauber; y repitió ese puesto hace tres años, a bordo de un Red Bull.

"Tener un tono y una actitud positivos pueden marcar la diferencia, y creo que ese tipo de asuntos hoy los gestionamos bien", apuntó el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años, cuando militaba en Red Bull, la citada escudería austriaca con la que ganó dos veces -en 2022 y 2023- el Mundial de constructores.

"Ahora nos centraremos en aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presenten mañana", añadió 'Checo' este sábado en Monza.

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