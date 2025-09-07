Checo Pérez disfrutó la final del US Open entre Alcaraz y Sinner; lo acompañó su esposa Carola Martínez

Unas semanas después del anuncio oficial de Checo Pérez como nuevo piloto de Cadillac, el mexicano se robó los reflectores en la final del último Grand Slam del año, el US Open.

El mismo fin de semana del Gran Premio de Italia, Checo fue con su esposa Carola Martínez a la definición del campeonato entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos, con un elegante conjunto blanco, posaron para las cámaras antes de la gran final.

Checo in the Big Apple! 🤩🗽



Enjoying the US Open Men's Final 🎾

En las gradas del Arthur Ashe, el piloto mexicano fue visto junto al diseñador de modas Tommy Hilfiger.

En la gran final, que se vio demorada por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otras figuras del deporte y del entretenimientos dijeron presente como Pep Guardiola, Stephen Curry, Rosalía, Bizarrap, Michael J. Fox, Danny DeVito y Jessica Alba, entre otros.

