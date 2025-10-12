Chase Briscoe, piloto de Nascar, a matar o morir en Las Vegas

El camino hacia Phoenix es cada vez más corto. Los ocho pilotos que se mantienen en la pelea de los Playoffs de la NASCAR Cup Series saben que no hay espacio para errores y buscarán en Las Vegas acercarse a la batalla final por el campeonato.

Uno de ellos es Chase Briscoe, del Joe Gibbs Racing quien adelantó que en la Ciudad del Pecado es a matar o morir por ver la bandera a cuadros, debido a que eso le daría más tranquilidad; de lo contrario, tendría que jugarse todo en Talladega y Martinsville. “Es matar o morir, porque una vez que llegas a la ronda de los ocho finalistas tienes que ir y actuar. No puedes tener una carrera mala, así que sí, en cierto punto se siente como matar o morir. Va a ser una de esas carreras que si podemos ganarla, vamos a hacer todo lo posible para tener menos presión las próximas semanas”, dijo.

Briscoe ha sido de los más consistentes en la etapa final de la competencia, situación que lo motiva a llegar a la última carrera del calendario como uno de los cuatro pilotos que pelearán por el título.

Admitió que se ve en el Phoenix International Raceway levantando el ansiado trofeo, que sería el primero en la máxima categoría de NASCAR. “Sí, creo que para nosotros los Playoffs han sido muy fuertes. Hasta este punto hemos podido ganar más puntos que los demás. Definitivamente podemos ser campeones, cuando miras los resultados de la temporada hemos sido uno de los mejores coches cada fin de semana”.