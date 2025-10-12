Chase Briscoe confía en que la NASCAR volverá a México en 2027

Chase Briscoe tiene buenos recuerdos de la primera visita de NASCAR Cup Series a México. El piloto de 30 años aseguró que disfrutó de la atmosfera en la capital, pero sobre todo la carrera, ya que la lluvia sacó sus mejores habilidades detrás el volante. “Lo disfruté muchísimo, por la lluvia que tuvimos fue divertido, porque corrimos en suelo húmedo. Honestamente me gustó la carrera y es lo único en lo que puedo pensar. Creo que fue buena para nuestro estilo de autos. Hubo un poco de todo, y sí, me gustaría volver, porque realmente disfruté corriendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez”, comentó el estadounidense.

Por otra parte, reveló que le sorprendió mucho que la Ciudad de México saliera del calendario para 2026, debido a que fue uno de los mejores fines de semana que tuvieron, principalmente porque fue diferente al resto de las pistas que visitan. “Sí, fue una sorpresa para mí, sobre todo por lo que pasó ahí, pensé que fue un buen fin de semana, aunque sé que no hubo el público que se esperaba, aun así, la atmósfera fue como cualquier otra experiencia que tuvimos y me sorprendió más porque pensé que había sido un éxito”, relató.

El nacido en Indiana considera que existen muchas posibilidades de que la NASCAR regrese al Hermanos Rodríguez para 2027, debido a que —en la parte logística— todos los equipos demostraron que es posible salir de Estados Unidos para competir. “Se hizo un esfuerzo grande para ir así que no hay razón por la que no podamos hacerlo otra vez. Hemos visto que en cuestión de logística podemos lograrlo. Hubo muchas preguntas cuando se anunció que íbamos a competir en Michigan una semana antes, por lo lejos y lo hicimos. Definitivamente hay potencial de verlo de nuevo en 2027, tenemos que esperar y ver qué pasa”, concluyó el piloto de Joe Gibbs Racing.