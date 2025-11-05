Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4, HOY, miércoles 5 de noviembre

Más Información
México vs Países Bajos: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal del Mundial Sub 17, HOY, miércoles 5 de noviembre
Miguel Gamero sentencia que haber derrotado a Países Bajos “no garantiza nada” en el Mundial Femenil Sub-17
El Barcelona, en 'modo supervivencia' por las bajas, buscará este miércoles en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final de Champions League.
Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria pragmática contra el Elche (3-1), el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga -vigésimo con tres puntos.
Y es que el conjunto azulgrana, mermado por las bajas necesita ganar tiempo y confianza con victorias a la espera de reencontrarse con su mejor versión cuando se decidan los títulos.
Lee también Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!
Ahora parece que cualquier rival puede hacerle daño al Barça, que suma un balance de dos victorias (Newcastle y Olympiacos) y una derrota (PSG) en la Champions League
Ante la dificultad de mostrar su mejor versión por las bajas de jugadores clave como el centrocampista Pedro González 'Pedri' o el atacante Raphinha, la escuadra catalana se agarra al acierto de sus delanteros para crecer en colectivamente.
Con información de EFE
¿Cuándo y dónde ver los partidos de HOY de la Champions League?
Este miércoles se disputan los nueve restantes compromisos de la Champions League. Así podrás ver los duelos de hoy.
- Pafos vs Villarreal | 11:45 horas | HBO Max, TNT y TNT Sports
- Qarabag vs Chelsea | 11:45 horas | Caliente TV, FOX y FOX One
- Inter de Milan vs FC Kairat | 14:00 horas | Caliente TV y FOX One
- Manchester City vs Borussia Dortmund | 14:00 horas | HBO Max
- Newcastle vs Athletic Club | 14:00 horas | HBO Max, TNT y TNT Sports
- Ajax vs Galatasaray | 14:00 horas | Caliente TV y FOX One
- Benfica vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | Caliente TV, FOX y FOX One
- Club Brujas vs Barcelona | 14:00 horas | Caliente TV y FOX One
- Olympique de Marsella vs Atalanta | 14:00 horas | HBO Max y Space
Así marcha la tabla de posiciones en la Champions League
Bayern Munich y Arsenal lideran la clasificación de la Champions League con 11 puntos cada equipo; sin embargo, Inter de Milan podría sumarse al liderato en caso de ganar este día.
Así marcha la tabla de posiciones en la Jornada 4 de la UEFA Liga de Campeones, misma que finalizará este miércoles.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]