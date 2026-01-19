Champions League: Agenda completa de TODOS los juegos del martes 20 y miércoles 21 de enero

Más Información
Después de más de un mes de espera, la Champions League está de regreso con la Jornada 7 de la Fase de Liga, donde varios equipos buscan asegurar su boleto directo a los octavos de final, y algunos otros pelean por estar en los playoffs.
Esta fecha de la competición europea más importante a nivel de clubes representa la penúltima de la temporada 2025-2026, por lo que las escuadras llegan con distintas misiones, pero con el objetivo: buscar avanzar a la siguiente ronda para mantenerse con vida.
Cabe recordar que los equipos que terminan entre los primeros ocho lugares se van directo a los octavos de final. Del 9 al 24 avanzan a los playoffs, de donde saldrán el resto de clasificados para la fase previa de los cuartos.
De momento, Arsenal, Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Atalanta, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid son están en las primeras ocho plazas, aunque la diferencia con el noveno para bajo es, en promedio, de apenas tres puntos.
Clubes como el Liverpool. Tottenham, Chelsea, Barcelona, Juventus, Napoli y otros más, estarían disputando el Play In. Sin embargo, la realidad es que todo puede pasar si ganan y los de arriba no, debido a lo apretada que está la clasificación.
Horarios y transmisiones de los partidos del martes 20 de noviembre
- Kairat vs Brujas / 9:30 horas / Fox One
- Bodo/Glimt vs Manchester City / 11:45 horas / TNT y MAX
- Real Madrid vs Mónaco / 14:00 horas / TNT y MAX
- Inter de Milán vs Arsenal / 14:00 horas / Fox One
- Villarreal vs Ajax / 14:00 horas / MAX
- Tottenham vs Borussia Dortmund / 14:00 horas / Fox One
- Sporting Lisboa vs PSG / 14:00 horas / MAX
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen / 14:00 horas / MAX
- Copenhague vs Napoli / 14:00 horas / Fox One
Horarios y transmisiones de los partidos del miércoles 21 de noviembre
- Galatasaray vs Atlético de Madrid / 11:45 horas / Fox One
- Qarabag vs Eintracht Frankfurt / 11:45 horas / TNT y MAX
- Slavia Praga vs Barcelona / 14:00 horas / Fox One
- Olympique Marsella vs Liverpool / 14:00 horas / MAX
- Juventus vs Benfica / 14:00 horas / Fox One
- Chelsea vs Pafos / 14:00 horas / TNT y MAX
- Bayern Múnich vs Union St. Gilloise / 14:00 horas / Fox One
- Newcastle vs PSV / 14:00 horas / MAX
- Atalanta vs Athletic Club / 14:00 horas / Fox One
*Todos los horarios corresponden al centro de México
