Chaco Giménez y la dura crítica a Santiago: "Santi no está a su nivel"

La Selección Mexicana de Jaime Lozano recibió la noche de este miércoles su primer duro golpe en la Copa América 2024, al caer (0-1) ante Venezuela y complicar su pase la siguiente ronda.

Una situación que desencadenó las críticas para el entretenga y los jugadores, quienes no encontraron la anotación pese a tener un buen primer tiempo.

Uno de los señalando fue Santiago Giménez, atacante del Feyenoord que en la oportunidad más clara no definió de la mejor manera, causando la molestia de su padre quien no dudó en hablar de su actuación.

Lee también Jaime Lozano: De este barco nadie se baja. Lo vamos a lograr

"Santi no está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter. No sé si es la triste realidad, pero me parece que México hizo el mejor partido de hace mucho tiempo, jugó mejor que el rival, pero perdió. Se le complica el pase y le está faltando el gol", comentó Chaco Giménez en Fox Sports.

El exjugador de Cruz Azul, siguió con su análisis y aseguró que en su labor en la televisión trata de ser imparcial, pero dejó en claro que el equipo no le da balones a Santiago Giménez.

"A mí me resulta muy raro porque entra Memo Martínez y empiezan a tirar centros. El tema de Santi, creo que no hizo un gran partido, pero tampoco uno bueno. Tuvo una opción muy clara y como delantero de la Selección tiene que meterla, por más que sea mi hijo soy analista y lo tengo que decir. La diferencia entre Rondón y Santi hoy fue el gol".

Lee también Venezuela se burla de México en los vestidores: “Llorarás y llorarás”

Por último, Chaco dejó un mensaje a Jaime Lozano, al que le pidió tener mayor confianza en el atacante y no alinearlo por compromiso.

"Tengo que decir que no es mucho del gusto de Jimmy, hay una cuestión por ahí que lo pone más por obligación que por gusto y no termina de completar los minutos", finalizó.