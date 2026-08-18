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La atleta regiomontana Cecilia Lee presume, a sus 21 años de edad, un palmarés muy importante, ya que ostenta medallas de oro en Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos y ahora en Centroamericanos y del Caribe.
Las ha obtenido en pareja con William Arroyo, otro mexicano que ha destacado en el poomsae del taekwondo.
Sin embargo, su logro en Santo Domingo 2026 (oro y plata) quedó manchado por los comentarios sobre su apariencia. Incluso, la Liga Nacional de Guatemala de Taekwondo se refirió a ella como “surcoreana” y no mexicana.
En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Lee reveló que —cuando era niña— situaciones así le afectaban, porque no entendía el motivo. Hija de madre y padre coreanos, con dos hermanas, hoy sabe que es importante denunciar que este tipo de publicaciones pueden afectar.
“Tengo dos hermanas y están en el mismo medio. No me gustaría que pasaran por ese proceso que yo pasé de chiquita. Una llega a perder su identidad, ¿pues entonces qué soy? Porque no soy coreana, pero como que tampoco soy mexicana; entonces, uno pierde el rumbo y, si no tienes una red fuerte, sí llega a afectar bastante. No me gustaría que pasaran por eso más niños, porque estoy segurísima que va a haber muchísimos mexicanos con diferentes culturas”, dijo.
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