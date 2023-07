¿Carlos Sainz quiere el lugar de Checo Pérez en Red Bull?

Aunque ahora está centrado en recuperar las posiciones en las que Ferrari debería estar en la Fórmula 1, por tratarse de la escudería insignia de la máxima categoría, Carlos Sainz ha declarado algunas cosas que ponen a pensar si el español analiza tomar el lugar de Checo Pérez en Red Bull.

El madrileño habló para Daily Express sobre lo que sucedería si volviera a ser compañero de Max Verstappen dentro del Gran Circo.

"Ya he sido compañero de Max, así que sé que me llevaría bien con él y tendríamos una buena relación", aseguró el volante del Cavallino Rampante, quien fue coequipero del neerlandés en Toro Rosso (hoy AlphaTauri).

Carlos Sainz lanzó halagos a Lewis Hamilton

Luego de hablar sobre Max Verstappen, Carlos Sainz reveló que estaría encantado de trabajar junto a Lewis Hamilton, sobre todo por lo que se le puede aprender a un múltiple campeón del mundo como lo es el británico.

"Nunca he sido compañero de Lewis, pero supongo que ser compañero de equipo de un siete veces campeón del mundo tiene que ser bueno para tu carrera y probablemente aprenderás algo", dijo. "Así que tal vez, si tuviera que elegir, sólo para probar algo diferente, me gustaría Lewis. Pero sinceramente no me importa, sea quien sea que tenga como compañero de equipo, lo aceptaría".

Checo Pérez con una complicada temporada 2023

Sergio Pérez ha tenido una complicada temporada en este 2023, pues luego de que comenzó el año con un par de victorias, el mexicano ha venido a la baja, con errores principalmente en las clasificaciones, que le han costado puestos en el podio los domingos de carrera.

Pese a eso, el de Guadalajara se ubica en el segundo puesto del campeonato de pilotos, con 156 puntos, sólo por detrás del líder indiscutible Max Verstappen, que suma 255.