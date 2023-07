Pierre Gasly (Alpine) terminó más que caliente tras el abandono que sufrió este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto francés quedó fuera de la carrera luego de un toque que tuvo con Lance Stroll (Aston Martin) en la recta final de la competencia en Silverstone.

Pero no fue un día sencillo para el galo, pues parece que tomó nota de todo lo que pasó en la pista, tanto así que no le importó interrumpir a Carlos Sainz (Ferrari), quien estaba dando entrevistas en español en el famoso corralito.

El madrileño estaba hablando para la prensa sobre su resultado este fin de semana, cuando de pronto apareció Pierre, tocó por la espalda a Sainz y le reclamó: "Don't squeeze me like that Carlos" (“No me aprietes así Carlos”), en referencia seguro a algún duelo que tuvieron ambos durante la carrera.

Carlos de inmediato puso cara de sorprendido y dijo a los micrófonos: "Pobrecito", para luego soltar una breve risa sarcástica.

Al ser cuestionado sobre las palabras que recién le había dicho Gasly, el español aseguró que él tampoco sabía a qué momento del GP se refería el expiloto de AlphaTauri.