Checo Pérez, autocrítico tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Quedar eliminado en la Q1 el sábado limitó mucho a Checo Pérez, quien se tuvo que conformar con largar en el puesto 15 este domingo, sitio desde donde peleó hasta que logró escalar y poco a poco conseguir un mejor resultado.

El mexicano culminó sexto este día en el Gran Premio de Gran Bretaña, algo que no estaba en el presupuesto hasta antes de la clasificación, pues se pronosticaba que podía haber peleado por el podio, pero no llegar a la Q3 lo condicionó y remontar en Silverstone no es tarea sencilla.

Lee también Checo Pérez remonta pero no alcanza podio; Max Verstappen gana y McLaren sorprende en el GP de Gran Bretaña

Tras la carrera, en la que sumó ocho puntos, el de Guadalajara se mantiene segundo en el campeonato de pilotos (156 unidades), lejos de Max Verstappen (255) y tomando ventaja también de Fernando Alonso (137).

Checo Pérez, autocrítico tras el GP de Gran Bretaña

Luego del Gran Premio de Gran Bretaña, Checo Pérez lanzó un autocrítico mensaje en sus redes sociales sobre lo que sucedió este día en la carrera.

"No tuvimos la mejor suerte con el safety car, tampoco con la arrancada, pero luchamos de principio a fin para rescatar buenos puntos. Mañana lunes estaremos de regreso en el simulador, trabajando para las proximas 2 carreras. Gran trabajo del equipo, vamos por más!!!!", dice el mensaje del tapatío.

Checo Pérez lanzó un mensaje tras el GP de Gran Bretaña