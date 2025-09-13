Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuánto cuestan las bebidas y alimentos en el estadio Allegiant?

Esta noche el estadio Allegiant albergará por primera vez en su historia, una cartelera de boxeo en la cual, la pelea estelar la protagoniza, ni más ni menos, el campeón indiscutido del peso supermediano Saúl 'Canelo' Álvarez y su contrincante, el estadounidense Terence Crawford.

En un estadio que originalmente tiene capacidad para 65 mil personas, esta noche se esperan más de 70 mil al tener habilitada la zona de campo de juego. Por ende, entre mexicanos y estadounidenses y gente de todas partes del mundo, se esperan un gran éxito en ventas de bebidas y alimentos, así como de productos oficiales de la pelea.

En los pasillos del moderno hogar de los Raiders, hay un sinfín de opciones de comidas y bebidas para que los aficionados disfruten la espera del combate estelar.

¿CUÁNTO DINERO GASTAN EN COMIDA Y ALIMENTOS EN EL ESTADIO ALLEGIANT?

La comida mexicana en Estados Unidos es todo un éxito. En cada esquina hay gente consumiendo tacos, quesadillas y con cantidades generosas de guacamoles. El estadio Allegiant no podía ser la excepción y dentro se encuentra el lugar 'Vitos Tacos', que ofrece tacos, burritos y nachos de birria desde 14.99 dólares (276 pesos mexicanos) a 18.99 dólares (350 pesos mexicanos). Si deseas agregarle el consomé, son otros 3.99 dólares (73 pesos). Allí, la lata de cerveza Modelo cuesta 20.99 dólares (387 pesos).

En un lugar especializado en hamburguesas, las dobles cuestan 16.99 dólares (313 pesos mexicanos). Si deseas acompañamiento aros de cebolla, gastarías 8.99 dólares (165 pesos), papas a la francesa 7.99 (147 pesos).

Precios de bebidas y comidas para la pelea de Canelo vs Crawford / Foto: Nicolás Schiller - EL UNIVERSAL

En otro lugar de sándwiches, donde incluyen la opción del clásico estadounidense Cheese Steak, todos cuestan 16.99 dólares.

Los refrescos, en todos lados, cuestan 8.99 dólares.

Snacks como papas fritas, mangos enchilados o dulces confitados, cuestan 2.99 dólares, aproximadamente 55 pesos mexicanos.

En el stand del tequila 1800, la coctelería va desde los 23.99 dólares (442 pesos mexicanos) hasta los 26.99 dólares (497 pesos mexicanos).

Allí, cervezas como Corona, Pacífico o Blue Moon, cuestan 18.99 dólares.