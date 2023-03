Canelo Álvarez no tiene miedo al "Monstruo" Benavidez

San Diego - Saúl Álvarez reconoce que -el sábado- David Benavidez fue justo vencedor sobre Caleb Plant en la batalla por el cetro interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero eso no significa que le preocupe.

Al monarca absoluto de los supermedianos no le preocupa que llamen “Monstruo Mexicano” al chico nacido en Phoenix, porque asegura que esas historia ya las ha visto antes.

“Eso decían de (Gennady) Golovkin. Se ve monstruo con peleadores diferentes, pero arriba del ring no es lo mismo tenerme a mí que a otros”, sentencia el “Canelo”, a pregunta expresa de No Puedes Jugar Boxeo y EL UNIVERSAL Deportes. “Decían lo mismo con Golovkin, que era un monstruo, noqueador y -al final de cuentas- ¿qué hizo? Todos deben saber… Siempre me tienen a uno, era Golovkin, era (Erislandy) Lara, decían que no le iba a pelear, es un monstruo, pero no es lo mismo”.

Es por eso que no se inquieta con la posibilidad de enfrentarlo, más allá de que le vio buenas cosas en la reciente pelea.

“Lo hizo muy bien, como creíamos que lo iba a hacer, que le iban a ganar los primeros asaltos y después iba a salir adelante. Felicidades”.

Incluso, asegura “que no lo haya noqueado (a Plant) no quiere decir que no sea buen peleador. Hay rivales que se prestan más que otros”.

Sin embargo, antes de medirse a Benavidez, el “Canelo” reitera su deseo de medirse de nuevo al ruso Dmitry Bivol, quien lo venció en mayo de 2022, “en la misma categoría (semipesados). Si lo bajo (a supermedianos), van a estar chingando con que hice eso”.

Canelo Álvarez durante la pelea contra Gennady Golovkin 3 - FOTO: EFE

En noviembre, el ruso Bivol derrotó al también mexicano Gilberto Ramírez, resultado que tampoco sorprendió al tapatío, quien considera que al “Zurdo” le falta corazón.

“Lo sabíamos. Al ‘Zurdo’ Ramírez lo respetamos mucho, lo teníamos en Canelo Promotions al inicio de su carrera, Edy lo ayudó mucho para entrar a Top Rank”, recuerda. “A final de cuentas, el ‘Zurdo’ Ramírez habló mucho e hizo poco. Sabíamos que es un peleador muy lento para Bivol; aparte, no tiene corazón”.