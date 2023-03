Desde hace mucho tiempo, el entorno del púgil mexicoamericano David Benavídez busca una oportunidad para que Saúl 'Canelo' Álvarez se suba al cuadrilátero contra él. Recientemente, tras derrotar a Caleb Plant para mantener el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, volvió a retar al tapatío asegurando que le 'debe una oportunidad'.

“Tengo mucho respeto por Canelo, pero él debe darme la oportunidad ahora, es lo que todos quieren ver, yo contra Canelo, hagamos que suceda en septiembre” declaró Benavídez, quien tenía entendido que esta última pelea iba a definir al próximo rival de Álvarez.

Sin embargo, como es de público conocimiento, el siguiente combate del campeón indiscutido de los pesos supermedianos será contra John Ryder en el Estadio Akron, en Jalisco, por lo que continúa rechazando la invitación.

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa” respondió Canelo.

“La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre, pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar” concluyó el campeón.

