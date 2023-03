Rechaza Canelo Álvarez oferta millonaria para pelear contra David Benavidez y Jermall Charlo

Saúl “Canelo” Álvarez habría rechazado una oferta de 100 millones de dólares para pelear contra Jermall Charlo y David Benavidez en el 2022. Esto, con la promotora PBC de Al Haymon.

De acuerdo con el periodista estadounidense Mike Coppinger, el boxeador tapatío prefirió continuar con el Matchroom de Eddie Hearn.

“PBC le ofreció a Canelo Álvarez un acuerdo de dos peleas por valor de más de $100 millones garantizados por peleas con Jermall Charlo y David Benavidez en mayo y septiembre, respectivamente, pero Álvarez rechazó ese paquete hace unos 10 días y no ha habido diálogo con PBC desde”, mencionó el comunicador.

Lee también: Canelo Álvarez perderá más de 50 millones de dólares por un lujoso "capricho"

Tuit de Mike Coppinger - Foto: Especial

“Canelo” optó por no cambiar de promotora y cumplir con las tres peleas que pactó: Dmitry Bivol , Gennady Golovkin y John Ryder.

Con este último, peleará en el Estadio Akron, un lugar que significará pérdidas para el "Canelo", ya que no ganará lo mismo que hubiera cobrado de presentarse en Las Vegas o en Londres, Inglaterra.

“Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra. A veces no se trata del dinero. A veces es por orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder porque no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”, confesó el monarca mundial.