Obed Vargas ha logrado ganarse en poco tiempo el respeto tanto de la afición como del cuerpo técnico del Atlético de Madrid. A base de trabajo constante y aprovechando cada oportunidad en el terreno de juego, el futbolista mexicano ha incrementado de manera notable su participación bajo el mando de Diego Simeone.

Sus actuaciones, cada vez más sólidas y consistentes, no han pasado desapercibidas y ya han llamado la atención de un campeón de la UEFA Champions League. Durante una reciente visita a México, una voz autorizada del futbol internacional no dudó en destacar el crecimiento de Vargas, quien además se perfila como un serio candidato para pelear por un lugar en la lista rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de Juan Pablo Sorín, exjugador del Barcelona y mundialista con la Selección Argentina, quien reconoció públicamente el esfuerzo y la rápida adaptación del exfutbolista de la MLS. El exlateral subrayó que Vargas comienza a mostrar en cada partido el potencial que lo llevó a dar el salto al futbol europeo.

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“Es difícil llegar en el mercado de invierno: hay que adaptarse rápido y hacer que todo funcione desde el inicio. A veces se puede caer en la ansiedad, pero él se ha adaptado muy bien. El Cholo le ha dado minutos y la titularidad, como contra el Barcelona, lo reivindicó. Además, los partidos con la selección, el ser titular y jugar, te dan mucha confianza. Creo que ya empezó a mostrar en España lo que puede dar”, señaló Sorín ante los medios.

Finalmente, el exinternacional argentino, quien ha seguido de cerca la actualidad del futbol mexicano, también aprovechó para resaltar los avances de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026, torneo en el que el Tricolor será el encargado de inaugurar la competencia con el duelo ante Sudáfrica.

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"El equipo está en construcción, pero es una construcción positiva. Esta mezcla de los futbolistas que tienen muchos años jugando en Europa en diferentes equipos, y los jugadores que están sobresaliendo en la Liga MX están dando otra consistencia. Los primeros minutos contra Bélgica demostraron eso, el hacerle frente a un Portugal que para mí es uno de los candidatos a ganar el Mundial, también lo demuestra", sentenció.