En menos de seis días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con el objetivo de tener una estupenda participación como local.

Al ser uno de los tres anfitriones del próximo Mundial, el Tricolor buscará ofrece un gran espectáculo para todos sus aficionados que apoyarán sin dudarlo.

El equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, sobre la cancha del estadio Banorte.

Ante los Bafana Bafana, México buscará sumar su primeros tres puntos en el torneo veraniego para comenzar con el pie derecho y encaminarse a la siguiente ronda.

Como parte del gran evento, Caliente.mx anunció una dinámica que "busca elevar y premiar esa pasion con 20 millones de pesos por cada partido que la Seleccion dispute durante el Mundial 2026".

De esta manera, la Casa de Apuestas Oficial del Tricolor reveló cómo funcionará dicha dinámica para que los aficionados que esperaron durante cuatro años por la justa mundialista puedan obtener una beneficio.

"Participar por los 20 millones de pesos es muy sencillo. Los usuarios deberán realizar una apuesta simple a favor de México en los partidos de la Selección Nacional, o en los eventos y mercados que indique la plataforma; también puede integrarse en una apuesta múltiple o parlay, siempre que incluya al combinado nacional. La apuesta debe hacerse con dinero real —no aplica con bonos o promociones— y registrarse dentro de los tiempos y requisitos establecidos en los términos y condiciones del sitio", compartió.

Además, estableció que "la emoción comenzará oficialmente previo al partido entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio" y que "las condiciones de juego ya están establecidas".

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"El momio del partido para la victoria de México se sitúa en -250. En caso de apostar $1,000 pesos, los aficionados podrán ganar hasta $1,400 pesos", añadió.

Cabe resaltar que "la promoción está ya disponible hasta terminar el partido inaugural de la Selección Nacional".

Caliente.mx quiere reafirmar "su posición como el líder del sector en el país, transformando la manera en que los mexicanos viven, apoyan y celebran cada minuto de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo".

"Para consultar los términos y condiciones de esta promoción, los interesados pueden revisar el enlace oficial".

https://www.caliente.mx/mas/promociones/20-millones-de-pesos-en-cada-partido-de-mexico/

Es importante aclarar que "los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de Caliente.mx".