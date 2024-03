Busca igualdad en premios

Es campeona del mundo y la muestra fiel de que un pasatiempo puede convertirse en la prioridad más importante de la vida, pero Isabel Blanco, más allá de tener el título de skimboard, lo que quiere es a más mujeres en este deporte para poder hacerlo igualitario entre hombres y mujeres.

La campeona mundial y oriunda de Mazunte, en Oaxaca, desea dejar un legado para las siguientes generaciones que entren a esta disciplina. “En mi cabeza siempre ha estado motivar a más chicas a empezar en este deporte. Tengo como meta luchar por equilibrar las remuneraciones en los torneos; cuando empecé habíamos muy pocas en la rama femenil y no nos pagaban nada cuando ganábamos”, dijo Chabe.

La oaxaqueña entiende que con más presencia de mujeres lo que busca se compensará: “Con más mujeres habrá más nivel y motivación para las otras generaciones y se va a compensar en la paga. No sé si me va a tocar a mí, pero me gustaría ser parte de este cambio”.

En ese camino a lograrlo, cuando no está en competencia, Chabe busca ayudar con clases y apoyo en cuanto a tablas, para que México pueda convertirse en una potencia en los próximos años. “Es un deporte nuevo y tenemos la ventaja de llegar a ser muy buenos desde ahora; es un momento clave para que entren al deporte tanto personas como las marcas”, destacó.

Considera que con resultados positivos tiene a favor la oportunidad de alzar la voz: “Ganando la gente me va a poder escuchar”. Chabe Blanco fue campeona del mundo en 2023 en su primer intento de realizar el circuito completo del United Skim Tour. Quiere dejar de ser la única y mostrar que las playas mexicanas tienen el espacio adecuado para desarrollar más talento. Óscar Torres