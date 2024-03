Su dominio de la tabla en el mar la hace triunfar

Isabel Blanco era una niña apenas cuando subió a una tabla en su natal Mazunte, en Oaxaca, para practicar algo que hacía su hermano, un deporte llamado skimboard y del que nunca imaginó que muy pronto sería campeona del mundo. “El skimboard es una variable del surf, con una tabla más corta. Consiste en observar el mar, elegir tu ola, correr a toda velocidad, tirar la tabla, adentrarse, darle la vuelta a la tabla y luego surfear”, explicó la monarca a EL UNIVERSAL Deportes.

Su talento sobre las olas a la orilla del mar y su habilidad para dominar la tabla la han puesto en los primeros puestos del ranking mundial y eso fue clave para que hace unos meses lograra ubicarse como la campeona mundial del United Skim Tour.

“Mazunte era muy diferente, no había mucho qué hacer, no había ni señal de celular. Era estar en la playa y mi hermano empezó en esto, hizo su primera tabla de skimboard y yo hacía todo lo que él”, cuenta la deportista mexicana, quien con 11 años de edad ganó su primer torneo local: “Mi hermano me inscribió, hice un truco con el que gané el primer lugar; la tabla se volvió parte de mí”.

Isabel calificó el momento en que ganó el título como “emocionante” y contó cómo lo vivió: “Me sentía muy segura, a lo lejos escuchaba el apoyo hacia mí, es una gran satisfacción representar a México en otro país”.

Sueña con que algún día su amado deporte pueda ser parte de los Juegos Olímpicos, tarea que no suena fácil, reconoce, pero no lo considera imposible.