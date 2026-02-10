Buena racha de Chivas no es casualidad; suman 12 triunfos consecutivos

La inercia que lleva Chivas en el actual torneo no es una casualidad. Tomando en cuenta el cierre que tuvieron en la fase regular del Apertura 2025, queda claro por qué llevan paso perfecto hasta ahora.

Si bien, el argumento actual es que se han enfrentado a clubes de media tabla para abajo, pocos han tomado en cuenta que, sumando sus últimos 13 encuentros en fase previa a la Liguilla, registran 12 triunfos.

En el campeonato pasado, después de la Jornada 9, en la que cayeron ante Toluca (0-3), el equipo de Gabriel Milito registró ocho victorias en nueve encuentros. Su verdugo, en la Fecha 14, sorpresivamente fueron los Gallos Blancos.

En ese lapso logró imponerse a escuadras como Necaxa, Puebla, Pumas Mazatlán FC, Atlas, Pachuca y cerraron con una goleada en fase regular ante el Monterrey, donde Chicharito Hernández anotó su último gol en el club.

Posteriormente, en la Liguilla cayeron ante el Cruz Azul, con el penalti que cobró de manera pésima CH14. No obstante, Milito y sus dirigidos se fueron eliminados, pero dejando buenas sensaciones entre los aficionados y con la claridad de lo que les esperaba para su siguiente participación en la Liga MX.

Para el Clausura 2026, el Guadalajara suma 15 puntos en cinco encuentros. Tuzos, FC Juárez, Gallos Blancos, Atlético de San Luis y lso Cañoneros han sido sus víctimas, con lo que son líderes solitarios en la tabla general.

Si bien, el Rebaño Sagrado no cae en fase regular desde el miércoles 22 de octubre de 2025, esa racha positiva será puesta a prueba en las siguientes semanas, cuando se mida a contendientes al título del futbol mexicano.

El primer reto será ganarle al América este sábado en casa en el Clásico Nacional. Un triunfo confirmaría que el paso de Chivas no es ninguna casualidad y deberán anotarlo, desde ya, como favorito para levantar el anhelado campeonato en mayo próximo.