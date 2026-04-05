El UFC Vegas 115, una de las funciones más esperadas del fin de semana, fue escenario de un momento de alta tensión dentro del octágono, luego de una acción que estuvo muy cerca de provocar una descalificación y desató la polémica entre los aficionados.

El incidente se produjo durante el combate de peso mosca entre Dione Barbosa y Melissa Gatto. En el segundo asalto, la peleadora brasileña tomó la iniciativa y, al observar a su rival en el suelo, lanzó una patada que impactó en la zona comprendida entre el cuello y la barbilla, provocando que Gatto quedara tendida sobre la lona.

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La rapidez de la acción y el sonido del impacto generaron una reacción inmediata en la arena, donde los asistentes exigieron el final del combate y la descalificación de Barbosa por considerar la patada como ilegal.

Tras la revisión del video por parte del equipo arbitral, los jueces determinaron que la pelea debía continuar. La decisión incluyó la resta de un punto a Dione Barbosa, mientras que Melissa Gatto fue evaluada por el cuerpo médico, el cual autorizó su regreso al combate tras confirmar que se encontraba en condiciones de seguir.

Woooow ‼️ Patada fulminante de Barbosa. Se necesitará revisión para determinar si fue golpe ilegal#UFCVegas115 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/Q2UENQywui — UFC Español (@UFCEspanol) April 4, 2026

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Finalmente, la contienda se resolvió a favor de Dione Barbosa, quien se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Dos de los jueces le otorgaron el triunfo con tarjetas de 29-27, mientras que el tercero decretó un empate 28-28, reflejando lo cerrada y polémica que resultó la pelea.

Con el triunfo y la oportunidad de hablar ante los medios, Barbosa aseguró que el golpe fue al pecho: "No creo que estuviera completamente fuera. ... Le conecto mucho al pecho", mencionó.